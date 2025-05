Kompleks mieszkalny New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand

Nowy kompleks na plaży zachód słońca Rawai od wiarygodnego dewelopera, którego poprzedni projekt został sprzedany w pół godziny! Architektura projektu zostanie wykonana w stylu włoskim. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i technologii budowlanych. Przestronne balkony i tarasy z widokiem na morze i ogrody tropikalne. Apartamenty różnych typów, od przytulnych studio do luksusowych penthouses.

Początek budowy - Q1 2025. Zakończenie budowy - Q4 2026.

Jeden z najbardziej niezawodnych deweloperów na wyspie. Firma jest od 1989 roku - w ciągu swoich lat formacyjnych, była zaangażowana w projektowanie krajobrazu, a teraz z powodzeniem wykorzystuje to doświadczenie do poprawy swoich właściwości. W Phuket zrealizowano 5 dużych projektów kurortów, a kolejne 3 projekty są w trakcie budowy.

4 baseny

laguna naturalna

terapia wellness i aqua

niebo dach

Obszar zdarzeń

ogród

Pokład obserwacyjny

bar

obszar współpracy

obszar dziecięcy

herbaciarnia

centrum fitness

biblioteka

sala konferencyjna

parking dla 89 samochodów

parking motocyklowy na 60 samochodów

24- godzinna ochrona

Systemy CCTV

Usługi zarządzania nieruchomościami

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Świadczenia przedsprzedaży:

dodatkowe zniżki na pierwszy dzień sprzedaży 10%

możliwość wyboru najlepszego mieszkania

pakiet mebli jako prezent

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się na plaży Rawai, na południowym wybrzeżu Phuket, najbardziej popularne z emigrantów, w pobliżu szkół międzynarodowych. Łatwy dostęp do różnych lokalnych atrakcji, restauracji, kawiarni i sklepów. Bliskość innych popularnych plaż, takich jak Nai Harn i Yanui. Na południu wyspy znajdują się biura międzynarodowe i społeczność specjalistów IT, co zwiększa popyt na długoterminowe nieruchomości wynajmu.