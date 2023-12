Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana

Na Chom Thian, Tajlandia

od €56,691

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Seven Seas Cote d'Azur to wysokiej jakości projekt kondominium Universal Group Thailand, który oferuje luksusowe życie w śródziemnomorskim kondominium, a także idealną atmosferę mieszkaniową. Projekt znajduje się w Na Jom Tien 4, Nong Prue, Pattaya, Chon Buri. Seven Seas Cote d'Azur składa się z siedmiu 8-piętrowych budynków z 1308 stylowymi jednostkami mieszkalnymi. Kompleks otoczony jest kilkoma atrakcjami turystycznymi i udogodnieniami w Pattaya, w tym plażą Jomtien, pływającym targiem, podwodnym światem i szpitalem pamięci. Ponadto projekt oferuje szeroki zakres udogodnień, w tym lobby, basen, siłownię, wspólny ogród i całodobowy system bezpieczeństwa, aby zapewnić najemcom wszystkie udogodnienia. Ma doskonałą dostępność transportu i zagospodarowane tereny krajobrazowe. Także w pobliżu są poszukiwane edukacyjne i medyczne. Instytucje. Dzisiaj zakup nieruchomości w Pattaya jest doskonałym rozwiązaniem inwestycyjnym i jest bardzo poszukiwany wśród najemców! Rodzaje pokoi: - Studio ( 24 mkw ) - 1 sypialnia ( 32-39,5 m2 ) - 2 sypialnie ( 86,5-102 m2 ) ŁATWY: - lobby - Poczta - Basen - Siłownia ogólna - Terytorium ogrodu ogólnego - windy - Karta dostępu - Parking - Bezpieczeństwo 24/7 - Nadzór wideo 24/7 Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Tajlandii. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!