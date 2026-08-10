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Nowe budynki na sprzedaż w Sevilla

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Dos Hermanas
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Dzielnica mieszkaniowa Natura Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Natura Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Natura Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Natura Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Natura Estepona
Dzielnica mieszkaniowa Natura Estepona
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$597,266
Rok realizacji 2026
New residential project of 2 and 3 bedroom apartments located in Estepona where you will enjoy stunning sea views. The development is made up of 3 three-storey blocks with: · Ground floor with gardenand terraces · Middle floor · Penthouses with a solarium & large terraces The residential h…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Valley Views
Dzielnica mieszkaniowa Valley Views
Dzielnica mieszkaniowa Valley Views
Dzielnica mieszkaniowa Valley Views
Dzielnica mieszkaniowa Valley Views
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Dzielnica mieszkaniowa Valley Views
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$397,040
Rok realizacji 2027
New project of 54 two and three bedroom apartments with a privileged location and spectacular sea and mountain views, with private parking spaces and communal pool. Its south-east orientation guarantees natural light throughout the day. Its modern total living design connects the living roo…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa MARALTO
Dzielnica mieszkaniowa MARALTO
Dzielnica mieszkaniowa MARALTO
Dzielnica mieszkaniowa MARALTO
Dzielnica mieszkaniowa MARALTO
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Dzielnica mieszkaniowa MARALTO
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$648,331
Wielki kompleks mieszkalny w obszarze Las Mesas Estepona, który będzie oferował domy z pięknym widokiem na morze i góry, wypełnione naturalnym światłem i wzmocnione przez łagodną morską bryzę
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Isidora Living
Dzielnica mieszkaniowa Isidora Living
Dzielnica mieszkaniowa Isidora Living
Dzielnica mieszkaniowa Isidora Living
Dzielnica mieszkaniowa Isidora Living
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Dzielnica mieszkaniowa Isidora Living
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$716,719
To wielka szansa dla tych, którzy chcą wszystkiego. Ten wspaniały rozwój, położony 5 minut od centrum plaży Estepona i La Rada, jest idealny dla tych, którzy szukają domu, dla tych, którzy chcą drugi dom nad morzem i oczywiście dla tych, którzy są zainteresowani tylko rentowne inwestycje. Z…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Metropolitan Homes
Dzielnica mieszkaniowa Metropolitan Homes
Dzielnica mieszkaniowa Metropolitan Homes
Dzielnica mieszkaniowa Metropolitan Homes
Dzielnica mieszkaniowa Metropolitan Homes
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Dzielnica mieszkaniowa Metropolitan Homes
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$398,177
Rok realizacji 2025
Metropolitan Homes is a new development consisting of 35 apartmens with 1 and 2 bedroom, distributed in 2 blocks with seven-storey buildings, with a large interior courtyard, rooftop swimming pool and lounge area. The Metropolitan apartments have wide views of the city of Malaga. All the pro…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa EDIFICIO ESPAÑA
Dzielnica mieszkaniowa EDIFICIO ESPAÑA
Dzielnica mieszkaniowa EDIFICIO ESPAÑA
Dzielnica mieszkaniowa EDIFICIO ESPAÑA
Dzielnica mieszkaniowa EDIFICIO ESPAÑA
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Dzielnica mieszkaniowa EDIFICIO ESPAÑA
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$1,76M
Edificio España houses 33 apartments and penthouses with the most modern equipment and the best qualities on the market. Just 350 meters from the beach, the project is a modern development designed by the prestigious A-cero Architectural Firm
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa BALCON DEL MEDITERRANEO
Dzielnica mieszkaniowa BALCON DEL MEDITERRANEO
Dzielnica mieszkaniowa BALCON DEL MEDITERRANEO
Dzielnica mieszkaniowa BALCON DEL MEDITERRANEO
Dzielnica mieszkaniowa BALCON DEL MEDITERRANEO
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Dzielnica mieszkaniowa BALCON DEL MEDITERRANEO
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$1,56M
Rok realizacji 2027
A luxury new development, Balcón del Mediterráneo, located near Selwo on the New Golden Mile, and scheduled for completion in 2027, offering spacious 3 to 5 bedroom apartments ranging from 200 to 300 m². All units, including ground-floor apartments, enjoy sea views and are finished to the hi…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa ISLA BELA
Dzielnica mieszkaniowa ISLA BELA
Dzielnica mieszkaniowa ISLA BELA
Dzielnica mieszkaniowa ISLA BELA
Dzielnica mieszkaniowa ISLA BELA
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Dzielnica mieszkaniowa ISLA BELA
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$893,055
In the heart of Nueva Andalucía, Marbella, rises this residential haven where elegance and comfort come together. Homes designed with high-end materials and exclusive communal areas that reflect the true Marbella style
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Capri
Dzielnica mieszkaniowa Capri
Dzielnica mieszkaniowa Capri
Dzielnica mieszkaniowa Capri
Dzielnica mieszkaniowa Capri
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Dzielnica mieszkaniowa Capri
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$510,805
Rok realizacji 2026
The architecture is more than you see. We believe in a design that transcends the aesthetic and creates houses designed to make you happy. Spaces devised from sensitivity and designed to adapt to you, your city and the planet. We build homes where design is much more than design: it is #Pure…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Villas Monte Palatino
Dzielnica mieszkaniowa Villas Monte Palatino
Dzielnica mieszkaniowa Villas Monte Palatino
Dzielnica mieszkaniowa Villas Monte Palatino
Dzielnica mieszkaniowa Villas Monte Palatino
Dzielnica mieszkaniowa Villas Monte Palatino
Dzielnica mieszkaniowa Villas Monte Palatino
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$1,81M
Rok realizacji 2027
Discover an exclusive collection of newly built detached villas located in one of the Costa del Sol's most promising residential areas: Valle Romano, Estepona. Set in the highest part of the development, these exceptional homes enjoy spectacular open views of the Mediterranean Sea and the V…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa PORTAMARE
Dzielnica mieszkaniowa PORTAMARE
Dzielnica mieszkaniowa PORTAMARE
Dzielnica mieszkaniowa PORTAMARE
Dzielnica mieszkaniowa PORTAMARE
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Dzielnica mieszkaniowa PORTAMARE
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$522,978
Rok realizacji 2027
Welcome to Portamare, an exclusive residential complex that redefines luxury and comfort on the Costa del Sol. Located in the heart of Estepona, this modern building comprises 22 apartments and offers a unique living experience. Portamare is just 100 meters from the beach and the picturesqu…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS
Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS
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Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$3,70M
Położony w malowniczym i uprzywilejowanym środowisku, otoczony naturalnym entuzjazmem, Ocyan Luxury Villas tworzą grupę dwunastu wyrafinowanych willi z nowoczesną estetyką, zaprojektowany przez jeden z najbardziej znanych studio na Costa del Sol
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa MILABEKA
Dzielnica mieszkaniowa MILABEKA
Dzielnica mieszkaniowa MILABEKA
Dzielnica mieszkaniowa MILABEKA
Dzielnica mieszkaniowa MILABEKA
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Dzielnica mieszkaniowa MILABEKA
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$1,04M
Rok realizacji 2028
Milabeka prezentuje ekskluzywny boutique rozwoju zaledwie 10 współczesnych rezydencji. Położony na historycznej ulicy Milagrosa w Málaga, obok Parque del Oeste i w odległości spaceru od wszystkich usług, restauracji i obszarów rekreacyjnych, ten rozwój oferuje doskonałą równowagę między życ…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper
Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper
Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper
Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper
Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper
Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$364,048
Aby Estepona is a project of 90 dwellings of 1, 2 and 3 bedrooms, all of them with garage space and storage room. It is an exclusive residential complex, closed in order toguarantee security and privacy. The dwellings are designed to enjoy the vegetation and natural setting with interior sp…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Waveview
Dzielnica mieszkaniowa Waveview
Dzielnica mieszkaniowa Waveview
Dzielnica mieszkaniowa Waveview
Dzielnica mieszkaniowa Waveview
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Waveview
Dzielnica mieszkaniowa Waveview
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$2,09M
Rok realizacji 2025
Life is measured in moments. Some come to us like the gentle sound of waves on a quiet beach at sunset, while others we create ourselves, chosen with precision. That’s WAVEVIEW: an exclusive retreat on Mijas Costa, where the Mediterranean unfolds before you as the star of the show, and every…
Agencja
Muse
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