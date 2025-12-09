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Dzielnica mieszkaniowa ISLA BELA

Dos Hermanas, Hiszpania
od
$893,055
;
14
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ID: 39564
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1589857354
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Miasto
    Dos Hermanas
  • Adres
    Calle Marbella

O kompleksie

Przeniesienie
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In the heart of Nueva Andalucía, Marbella, rises this residential haven where elegance and comfort come together. Homes designed with high-end materials and exclusive communal areas that reflect the true Marbella style.

Lokalizacja na mapie

Dos Hermanas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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