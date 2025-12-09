Dzielnica mieszkaniowa Natura Estepona

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
New residential project of 2 and 3 bedroom apartments located in Estepona where you will enjoy stunning sea views.
The development is made up of 3 three-storey blocks with:
· Ground floor with gardenand terraces
· Middle floor
· Penthouses with a solarium & large terraces
The residential has underground parking and storage rooms.
Natura Estepona offers homes designed to provide maximum comfort to their owners. With a selection of top quality materials and a very careful design, this is a development that will not go unnoticed.
It stands out for its spacious interiors with large windows through which you can enjoy the wonderful sea views and it also receives natural light.
The communal areas of Natura Estepona have been designed to provide a space in which to enjoy and relax.
You will find:
• Spacious green areas ideal for resting and disconnecting from routine
• Communal swimming pool with an avant-garde design
• Chill Out area
• Coworking Space
• Gym
With its cobbled streets, whitewashed buildings with flowers Estepona has a unique charm that has made it a popular destination. In the surrounding areas are some of the most prestigious golf courses in Europe, the most complete offering of restaurants and hotels, fantastic beaches and exclusive commercial areas.
Natura Estepona is characterised by its excellent travel links, as it's only 5 minutes by car from Estepona, 10 minutes from Puerto Banús and 20 from Marbella.
Charakterystyka obiektu
Parametry obiektu
Rok realizacji
2026
Lokalizacja na mapie
Dos Hermanas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.