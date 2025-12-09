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Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS

Dos Hermanas, Hiszpania
od
$3,70M
;
10
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ID: 38993
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 819940765
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Miasto
    Dos Hermanas
  • Adres
    Calle Estepona

O kompleksie

Przeniesienie
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Located in a picturesque and privileged environment, surrounded by natural exuberance, the Ocyan Luxury Villas form a group of twelve sophisticated villas with contemporary aesthetics, designed by one of the most renowned studios on the Costa del Sol.

Lokalizacja na mapie

Dos Hermanas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa OCYAN VILLAS
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$3,70M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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