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Dzielnica mieszkaniowa MARALTO

Dos Hermanas, Hiszpania
od
$648,460
;
10
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ID: 39000
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 479050428
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Miasto
    Dos Hermanas
  • Adres
    Calle Estepona

O kompleksie

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A grand residential complex in the Las Mesas area of Estepona that will offer homes with stunning views of the sea and mountains, filled with natural light and enhanced by the gentle sea breeze.

Lokalizacja na mapie

Dos Hermanas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa MARALTO
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$648,460
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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