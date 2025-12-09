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Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper

Dos Hermanas, Hiszpania
od
$364,048
;
5
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ID: 38986
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 774353490
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Miasto
    Dos Hermanas
  • Adres
    Calle Estepona

O kompleksie

Przeniesienie
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Aby Estepona is a project of 90 dwellings of 1, 2 and 3 bedrooms, all of them with garage space and storage room. It is an exclusive residential complex, closed in order toguarantee security and privacy. The dwellings are designed to enjoy the vegetation and natural setting with interior spaces that seem to continue on the terraces in order to achieve better lighting and a spacious effect. In addition, the residential complex has community areas with two swimming pools with saline chlorination, multisport court, a social club for leisure and sports activities, as well as large green areas. Aby Estepona is an oasis in the midst of nature. A perfect place to enjoy tranquillity, while being able to access a wide range of outdoor activities, thanks to its proximity to the golf courses of Estepona Golf and its spectacular beaches.

Lokalizacja na mapie

Dos Hermanas, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Aby Upper
Dos Hermanas, Hiszpania
od
$364,048
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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