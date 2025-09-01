  1. Realting.com
  Hiszpania
  Orihuela
  Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor Alicante

Orihuela, Hiszpania
od
$313,143
;
50
ID: 27869
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Orihuela

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Mieszkania z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Dehesa de Campoamor na Costa Blanca

Położony na wyższym terenie Dehesa de Campoamor, w bliskiej odległości od mariny i słynnych plaż Cala de Campoamor oraz Platja de La Glea, ten kompleks mieszkalny oferuje urocze śródziemnomorskie schronienie z kilometrami nieskazitelnych piaszczystych plaż i krystalicznie czystymi wodami. Ponadto, region ten przyciąga miłośników golfa, oferując jeden z najlepszych i najbardziej prestiżowych klubów golfowych na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego, z całorocznymi możliwościami gry.

Kompleks otoczony jest bujną zielenią i sąsiaduje z rezerwatem przyrody o znaczącym znaczeniu ekologicznym. Bliskie nadmorskie miasta takie jak Torrevieja, Orihuela, Alicante i Cartagena oferują bogactwo usług i atrakcji rekreacyjnych, wzbogacając doświadczenie mieszkańców i odwiedzających.Lotniska w Alicante i Murcji są oddalone o zaledwie 35 do 50 minut jazdy, a stacja autobusowa w Dehesa de Campoamor łączy kompleks z wszystkimi głównymi miastami w regionie.

Otoczony malowniczymi zielonymi przestrzeniami, kompleks oferuje idealne warunki do spacerów i aktywności sportowych. Jego imponująca fasada i rozległe ogrody tworzą zachwycającą atmosferę na terenie posesji. Mieszkania na sprzedaż w Alicante, każde z nich posiadają przestronne tarasy z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze. Dodatkowo, strefy wspólne oferują ogrody, odkryty basen oraz duży kryty podgrzewany basen do całorocznego korzystania.

Mieszkańcy mają możliwość wyboru apartamentu, który najlepiej odpowiada ich preferencjom, począwszy od mieszkań z 2 lub 3 sypialniami, poprzez penthousy, aż po lokale na parterze z prywatnymi ogrodami. Wszystkie te przestrzenie mieszkalne są wyposażone w obszerne tarasy, nowoczesne kuchnie z dużą ilością szafek oraz wysokiej jakości sprzęt AGD.


ALC-00238

Lokalizacja na mapie

Orihuela, Hiszpania
