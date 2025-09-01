  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Orihuela
  4. Willa Oszałamiająca Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Solarium w Orihuela

Willa Oszałamiająca Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Solarium w Orihuela

Orihuela, Hiszpania
od
$1,59M
;
45
Zostawić wniosek
ID: 27677
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Orihuela

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2020

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesna Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Jacuzzi w Orihuela Costa

Położona w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Costa Blanca, ta elegancka willa oferuje luksusowy styl życia w Orihuela Costa. Region ten słynie z śródziemnomorskiego klimatu, tętniącej życiem międzynarodowej społeczności oraz bliskości plaż, pól golfowych i centrów handlowych.

Willa na sprzedaż w Orihuela, Alicante, zapewnia łatwy dostęp do codziennych usług. Najbliższy supermarket znajduje się w odległości zaledwie 0,7 km, apteka 1,1 km, restauracje i kawiarnie w promieniu 1,3 km, a najbliższa szkoła 1,8 km. Plaża Playa Flamenca leży 2,5 km od posesji, a centrum handlowe Zenia Boulevard 3,2 km. Pole golfowe Villamartín znajduje się 4,5 km dalej, a Las Colinas Golf & Country Club 8,7 km. Nadmorskie miasto Torrevieja leży 10,4 km na północ, a lotnisko międzynarodowe w Murcji 51 km natomiast lotnisko w Alicante 53,6 km, co zapewnia dogodne połączenia z wieloma miejscami.

Willa położona jest na cichej i zadbanej posesji w spokojnym kompleksie, oferując prywatność i spokój przy jednoczesnej bliskości aktywnego życia społecznego. Działka o powierzchni 676 m² obejmuje zadbane ogrody, basen w stylu plażowym z wbudowanym jacuzzi, strefę do opalania oraz strefę chill-out idealną do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Wnętrze willi o powierzchni 227 m² zaprojektowano z myślą o komforcie i elegancji. Otwarta przestrzeń dzienna z wysokim sufitem i dużymi oknami zapewnia mnóstwo naturalnego światła. Nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia płynnie łączy się z częścią dzienną, co sprawia, że dom jest idealny zarówno do codziennego życia, jak i przyjmowania gości. Willa oferuje cztery przestronne sypialnie z wbudowanymi szafami lub garderobami oraz pięć luksusowych łazienek wykończonych wysokiej klasy materiałami. Na dachu znajduje się solarium z panoramicznymi widokami, a zamknięty garaż zapewnia bezpieczne miejsce do parkowania.


ALC-01099

Lokalizacja na mapie

Orihuela, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Wille w Kompleksie z Panoramicznym Widokiem w Vélez Malaga
Velez Malaga, Hiszpania
od
$456,765
Willa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Hiszpania
od
$9,08M
Willa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Hiszpania
od
$5,71M
Willa Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Solarium w Villamartin Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$573,310
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$9,54M
Państwo przegląda
Willa Oszałamiająca Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Solarium w Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$1,59M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Willa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Willa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Willa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Willa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Pokaż wszystko Willa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Willa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Hiszpania
od
$6,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Cenna nieruchomość rozciągająca się na 4 poziomach na zboczu wzgórza, oferująca zapierające dech w piersiach widoki z każdego pokoju, szczególnie z panoramicznego widoku na tarasie. Z 5 sypialniami i dużą ilością wspólnej przestrzeni, przestrzenie, charakteryzujące się piwnicą, pomieszczenie…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Pokaż wszystko Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$10,95M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące wille inspirowane Lamborghini w Benahavis, Costa del Sol Wille znajdują się w prestiżowej dzielnicy w regionie Costa del Sol, Malaga, Benahavis. Benahavis jest jedną z najbardziej prestiżowych przestrzeni życiowych w Hiszpanii, pomijając cały region Costa del Sol. Benahavis ofer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Pokaż wszystko Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$1,52M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca willa w spokojnej przestrzeni mieszkalnej z widokiem na góry w Mijas Elegancka willa znajduje się w Mijas, Malaga w hiszpańskim regionie Costa del Sol. Obszar ten oferuje wspaniały klimat, piękne piaszczyste plaże, ekskluzywne naturalne piękno, dobrze rozwinięte konstrukcje drog…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje