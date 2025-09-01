Willa Oszałamiająca Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Solarium w Orihuela

Nowoczesna Willa z 4 Sypialniami, Basenem i Jacuzzi w Orihuela Costa

Położona w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Costa Blanca, ta elegancka willa oferuje luksusowy styl życia w Orihuela Costa. Region ten słynie z śródziemnomorskiego klimatu, tętniącej życiem międzynarodowej społeczności oraz bliskości plaż, pól golfowych i centrów handlowych.

Willa na sprzedaż w Orihuela, Alicante, zapewnia łatwy dostęp do codziennych usług. Najbliższy supermarket znajduje się w odległości zaledwie 0,7 km, apteka 1,1 km, restauracje i kawiarnie w promieniu 1,3 km, a najbliższa szkoła 1,8 km. Plaża Playa Flamenca leży 2,5 km od posesji, a centrum handlowe Zenia Boulevard 3,2 km. Pole golfowe Villamartín znajduje się 4,5 km dalej, a Las Colinas Golf & Country Club 8,7 km. Nadmorskie miasto Torrevieja leży 10,4 km na północ, a lotnisko międzynarodowe w Murcji 51 km natomiast lotnisko w Alicante 53,6 km, co zapewnia dogodne połączenia z wieloma miejscami.

Willa położona jest na cichej i zadbanej posesji w spokojnym kompleksie, oferując prywatność i spokój przy jednoczesnej bliskości aktywnego życia społecznego. Działka o powierzchni 676 m² obejmuje zadbane ogrody, basen w stylu plażowym z wbudowanym jacuzzi, strefę do opalania oraz strefę chill-out idealną do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Wnętrze willi o powierzchni 227 m² zaprojektowano z myślą o komforcie i elegancji. Otwarta przestrzeń dzienna z wysokim sufitem i dużymi oknami zapewnia mnóstwo naturalnego światła. Nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia płynnie łączy się z częścią dzienną, co sprawia, że dom jest idealny zarówno do codziennego życia, jak i przyjmowania gości. Willa oferuje cztery przestronne sypialnie z wbudowanymi szafami lub garderobami oraz pięć luksusowych łazienek wykończonych wysokiej klasy materiałami. Na dachu znajduje się solarium z panoramicznymi widokami, a zamknięty garaż zapewnia bezpieczne miejsce do parkowania.

ALC-01099