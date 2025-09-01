Willa Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Solarium w Villamartin Orihuela

  1. Realting.com
Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Solarium w Villamartin Orihuela

Orihuela, Hiszpania
od
$573,310
;
28
ID: 27631
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Orihuela

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2017

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przestronna Willa z Basenem, Piwnicą i Solarium w Villamartin

Villamartin to dzielnica w Alicante położona na południowym wybrzeżu Costa Blanca, będąca jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji, znana z pól golfowych, śródziemnomorskich plaż i spokojnego stylu życia. Okolica łączy w sobie zaciszne, mieszkalne uliczki, tętniące życiem place oraz bogatą ofertę restauracji, sklepów i usług. Łagodny klimat i zadbane otoczenie czynią z niej idealne miejsce zarówno do zamieszkania na stałe, jak i na wakacyjny wypoczynek.

Codzienne udogodnienia znajdują się w pobliżu tej willi na sprzedaż w Villamartin w Hiszpanii: najbliższy supermarket oddalony jest o 0,6 km, pole golfowe Villamartin 2,1 km, centrum handlowe La Zenia Boulevard 3,8 km, plaża Playa Flamenca 5,1 km, centrum Torrevieja 10,4 km, Las Colinas Golf & Country Club 11,2 km, lotnisko Murcia San Javier 32,9 km, a lotnisko w Alicante około 52,7 km.

Willa mieści się na przestronnej działce z prywatnym basenem i bujną zielenią. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej, mieszkalnej okolicy. Jej zewnętrzna przestrzeń została zaprojektowana z myślą o komforcie rodziny, a pobliskie tereny zielone oraz dogodne połączenia drogowe z sąsiednimi miejscowościami i wybrzeżem stanowią dodatkowy atut.

W tej stylowej willi z 5 sypialniami, na parterze znajduje się jasny salon z częścią jadalnianą oraz w pełni wyposażoną kuchnią w zabudowie otwartej. Każda z trzech przestronnych sypialni ma dostęp do własnej łazienki. W piwnicy znajdują się dwie dodatkowe sypialnie, pralnia oraz przestronny salon w układzie otwartym. Do dyspozycji mieszkańców jest również prywatne solarium z panoramicznymi widokami, idealne miejsce na relaks i spotkania towarzyskie.


ALC-01112

Lokalizacja na mapie

Orihuela, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Willa Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Solarium w Villamartin Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$573,310
