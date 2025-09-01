Willa Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Solarium w Villamartin Orihuela

Przestronna Willa z Basenem, Piwnicą i Solarium w Villamartin

Villamartin to dzielnica w Alicante położona na południowym wybrzeżu Costa Blanca, będąca jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji, znana z pól golfowych, śródziemnomorskich plaż i spokojnego stylu życia. Okolica łączy w sobie zaciszne, mieszkalne uliczki, tętniące życiem place oraz bogatą ofertę restauracji, sklepów i usług. Łagodny klimat i zadbane otoczenie czynią z niej idealne miejsce zarówno do zamieszkania na stałe, jak i na wakacyjny wypoczynek.

Codzienne udogodnienia znajdują się w pobliżu tej willi na sprzedaż w Villamartin w Hiszpanii: najbliższy supermarket oddalony jest o 0,6 km, pole golfowe Villamartin 2,1 km, centrum handlowe La Zenia Boulevard 3,8 km, plaża Playa Flamenca 5,1 km, centrum Torrevieja 10,4 km, Las Colinas Golf & Country Club 11,2 km, lotnisko Murcia San Javier 32,9 km, a lotnisko w Alicante około 52,7 km.

Willa mieści się na przestronnej działce z prywatnym basenem i bujną zielenią. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej, mieszkalnej okolicy. Jej zewnętrzna przestrzeń została zaprojektowana z myślą o komforcie rodziny, a pobliskie tereny zielone oraz dogodne połączenia drogowe z sąsiednimi miejscowościami i wybrzeżem stanowią dodatkowy atut.

W tej stylowej willi z 5 sypialniami, na parterze znajduje się jasny salon z częścią jadalnianą oraz w pełni wyposażoną kuchnią w zabudowie otwartej. Każda z trzech przestronnych sypialni ma dostęp do własnej łazienki. W piwnicy znajdują się dwie dodatkowe sypialnie, pralnia oraz przestronny salon w układzie otwartym. Do dyspozycji mieszkańców jest również prywatne solarium z panoramicznymi widokami, idealne miejsce na relaks i spotkania towarzyskie.

ALC-01112