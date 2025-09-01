  1. Realting.com
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat

Finestrat, Hiszpania
$1,35M
20
ID: 27831
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Wioska
    Finestrat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły zewnętrzne

  • Parking

  • Basen

O kompleksie

Wille z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem, Podziemnym Parkingiem i Przestronnymi Terenami Wspólnymi w Finestrat

Położone w malowniczym mieście Finestrat, skarbie prowincji Alicante na Costa Blanca w Hiszpanii, te nowoczesne wille oferują niezwykłą kombinację nadmorskiego uroku i górskich widoków. Finestrat jest znane z przepięknego połączenia spokojnych plaż i dramatycznego tła góry Puig Campana, z uroczą starą wioską u stóp gór oraz Cala de Finestrat na wybrzeżu. To miasto łączy bogatą atmosferę historyczną z naturalnym pięknem zarówno lądu, jak i morza, stanowiąc idealne miejsce na odpoczynek dla tych, którzy pragną spokoju, ale jednocześnie chcą być blisko tętniącego życiem Benidormu.

Wille na sprzedaż w Finestrat, Alicante, znajdują się zaledwie kilka minut spacerem od prestiżowego pola golfowego i zaledwie 5 minut jazdy od rozległego centrum handlowego, pełnego sklepów i supermarketów, które zaspokoją wszystkie Twoje potrzeby. Bliskość środków transportu, w tym dogodnej stacji autobusowej, zapewnia łatwy dostęp do innych miejsc, a krótka jazda zabierze Cię do Benidormu, dynamicznego miasta znanego z imponującej panoramy, ekscytujących atrakcji, takich jak Terra Mítica, oraz kompleksowych usług, takich jak szkoły i szpitale.

Kompleks oferuje bogaty wybór udogodnień, w tym przestronny basen półolimpijski o długości 25 metrów, place zabaw dla dzieci, korty do padla, basen wewnętrzny i zewnętrzny, siłownię, przestrzeń coworkingową, korty do padla oraz salę wielofunkcyjną na spotkania towarzyskie lub wydarzenia. Działki mają powierzchnię 556 m², zapewniając dostęp do prywatnego parkingu, basenu, przestronnych tarasów i solarium na dachu z częścią wypoczynkową i panelami słonecznymi.

Wnętrze tych nowoczesnych willi składa się z trzech poziomów. Piwnica obejmuje dwie przestronne sypialnie z wbudowanymi szafami, łazienkę z prysznicem walk-in, pomieszczenie gospodarcze, strefę parkingową i drugi salon. Na parterze znajdują się kolejne dwie sypialnie, obie z garderobami, przedsionkami i łazienkami typu en-suite, dodatkowa łazienka na parterze, kuchnia z jadalnią w otwartym planie oraz duży salon.


ALC-00969

Finestrat, Hiszpania
