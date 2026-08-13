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Domy z basenem na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
1039
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
105
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101 obiekt total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 433 m²
Dla kupujących, którzy cenią sobie prywatność i bardziej intymną skalę w El Madroñal, Villa …
$5,07M
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TekceTekce
Szeregowiec 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Niesamowity dom szeregowy z ogromnym tarasem na dachu, ogrodem, prywatnym basenem i siłownią…
$835,435
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 423 m²
Wspaniała, w pełni umeblowana willa narożna z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami, widok…
$1,31M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, siłownią, strefą spa o…
$918,206
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Pobudka do nieprzerwanych widoków na golfa, sylwetka góry La Concha i spokój, że tylko front…
$6,97M
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Fantastyczny szeregowiec na rogu z w pełni wyposażoną kuchnią, dużymi tarasami, prywatnym ga…
$682,369
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Luksusowy dom szeregowy z ogromnym tarasem, ogrodem, basenem i siłownią, położony tuż przy p…
$1,03M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 10 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 10 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 634 m²
Ultra ekskluzywna willa z dwoma basenami infinity, zapierającym dech w piersiach tarasem na …
$3,70M
VAT
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Nowoczesna, elitarna willa z dużym basenem bez krawędzi, rozległym ogrodem i zapierającym de…
$1,39M
VAT
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 408 m²
Odkryj willę Nerea, nowoczesna, niezależna willa położona w Marbesa, jednym z najbardziej wy…
$3,59M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Genialna willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$854,593
VAT
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 869 m²
Są momenty, w których decyzja o nieruchomościach to nie tylko kupno domu, ale wybór sposobu,…
$8,13M
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Willa 26 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 26 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 26
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 276 m²
Ultraluksusowa rezydencja z basenami krytymi i zewnętrznymi oraz ogrodami, położona na ogrom…
$3,46M
VAT
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Willa 5 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna kamienica ze wspólnym basenem bez krawędzi, dużymi tarasami , prywatnym ogrodem i…
$1,07M
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Fantastyczny nadmorski dom szeregowy z przestronnymi szeregami, wspólnym basenem i prywatnym…
$468,537
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Niesamowity szeregowiec z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu i panoramic…
$688,046
VAT
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Luksusowa willa z dużym basenem, ogrodem i widokiem na morze położona w ośrodku golfowym w p…
$1,19M
VAT
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Dom 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Wspaniała willa z prywatnym basenem i niesamowitym widokiem na morze, położona w ekskluzywny…
$1,98M
VAT
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Willa 8 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 344 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem i wspaniałym widokiem na m…
$1,75M
VAT
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesna willa wysokiej klasy z tarasem na dachu, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową…
$2,94M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym prywatnym ogrodem w ekskluzywnym kompleksie mieszkanio…
$554,088
VAT
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Willa 5 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 497 m²
Ekskluzywna, tradycyjnie zaprojektowana willa z dużym prywatnym basenem i przestronną przest…
$1,71M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 452 m²
Liczba kondygnacji 2
Niezwykła willa z prywatnym basenem bez krawędzi i widokiem na morze w ekskluzywnej dzielnic…
$1,64M
VAT
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Willa 7 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 675 m²
Spektakularna, nowo wybudowana willa z przestronnym tarasem, prywatnym basenem i pięknie zag…
$4,73M
VAT
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Typy nieruchomości w Malaga.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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