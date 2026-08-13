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Domy nad morzem na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
1039
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
105
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165 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 433 m²
Dla kupujących, którzy cenią sobie prywatność i bardziej intymną skalę w El Madroñal, Villa …
$5,07M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
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Rezydencja 18 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Rezydencja 18 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 18
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 269 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze z Licencją Turystyczną i Doskonałą Lokalizacją w Benahavis Willa z…
$16,33M
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Willa 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Popularnej Dzielnicy Turystycznej w Maladze, Fuengirola Wolnostojące wille znajdują …
$4,60M
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Domy Szeregowe z Prywatnymi Basenami w Ekskluzywnej Lokalizacji w Esteponie Ten no…
$1,20M
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ekskluzywne Domy Szeregowe z Tarasami i Widokiem na Morze w Torrox Costa Torrox Costa słynie…
$401,676
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Luksusowa willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, siłownią, strefą spa o…
$918,206
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Malaga, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe Wille z Widokiem na Morze w Elitarnej Dzielnicy Malaga City Ten projekt znajduje się w …
$3,12M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Morze i Przyrodę w Mijas Malaga Nowe, wolnostojące wille zlokalizowane s…
$1,52M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,27M
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Willa 6 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 515 m²
Funkcjonalne i Eleganckie Wille z Widokiem na Morze i Góry w Benalmádena Ten zachwycający pr…
$4,08M
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Szeregowiec 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe w Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Morze w Fuengiroli Domy szeregowe zn…
$1,38M
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Willa 5 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 347 m²
Piętro 2/2
Nowoczesne Domy na Planie Otwartym z Widokiem na Morze w Benalmadena Costa del Sol Ekskluzyw…
$2,22M
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Willa 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy Polu Golfowym z Widokiem na Morze i Basenem w Benahavís Położona w jednej z najba…
$4,93M
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Willa 7 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 187 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Panoramicznymi Widokami w Benahavis Ten projekt znajduje się w gminie Bena…
$8,06M
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Willa 6 pokojów w Malaga, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Malaga, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe Wille z Widokiem na Morze w Elitarnej Dzielnicy Malaga City Ten projekt znajduje się w …
$3,35M
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Willa 10 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 10 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 634 m²
Ultra ekskluzywna willa z dwoma basenami infinity, zapierającym dech w piersiach tarasem na …
$3,70M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Nowoczesna, elitarna willa z dużym basenem bez krawędzi, rozległym ogrodem i zapierającym de…
$1,39M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 408 m²
Odkryj willę Nerea, nowoczesna, niezależna willa położona w Marbesa, jednym z najbardziej wy…
$3,59M
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 869 m²
Są momenty, w których decyzja o nieruchomościach to nie tylko kupno domu, ale wybór sposobu,…
$8,13M
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i…
$581,912
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 658 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille o Doskonałym Stosunku Jakości do Ceny w Świetnej Lokalizacji w Esteponie …
$2,61M
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Domy z Widokiem na Morze w Kompleksie w Stylu Kurortowym w Manilva, Malaga Manilva cieszy si…
$467,947
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Willa 5 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna kamienica ze wspólnym basenem bez krawędzi, dużymi tarasami , prywatnym ogrodem i…
$1,07M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Fantastyczny nadmorski dom szeregowy z przestronnymi szeregami, wspólnym basenem i prywatnym…
$468,537
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Niesamowity szeregowiec z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu i panoramic…
$688,046
VAT
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Typy nieruchomości w Malaga.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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