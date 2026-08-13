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Domy w górach na sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
1039
Estepona
479
San Pedro Alcantara
455
Fuengirola
105
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124 obiekty total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 433 m²
Dla kupujących, którzy cenią sobie prywatność i bardziej intymną skalę w El Madroñal, Villa …
$5,07M
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Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
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LDV InvestLDV Invest
Rezydencja 18 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Rezydencja 18 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 18
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 269 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze z Licencją Turystyczną i Doskonałą Lokalizacją w Benahavis Willa z…
$16,33M
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Willa 6 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 423 m²
Wspaniała, w pełni umeblowana willa narożna z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami, widok…
$1,31M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Domy Szeregowe z Prywatnymi Basenami w Ekskluzywnej Lokalizacji w Esteponie Ten no…
$1,20M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Malaga, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe Wille z Widokiem na Morze w Elitarnej Dzielnicy Malaga City Ten projekt znajduje się w …
$3,12M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Morze i Przyrodę w Mijas Malaga Nowe, wolnostojące wille zlokalizowane s…
$1,52M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,27M
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Willa 6 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 515 m²
Funkcjonalne i Eleganckie Wille z Widokiem na Morze i Góry w Benalmádena Ten zachwycający pr…
$4,08M
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Pobudka do nieprzerwanych widoków na golfa, sylwetka góry La Concha i spokój, że tylko front…
$6,97M
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Willa 5 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 347 m²
Piętro 2/2
Nowoczesne Domy na Planie Otwartym z Widokiem na Morze w Benalmadena Costa del Sol Ekskluzyw…
$2,22M
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Willa 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy Polu Golfowym z Widokiem na Morze i Basenem w Benahavís Położona w jednej z najba…
$4,93M
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Willa 7 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 187 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Panoramicznymi Widokami w Benahavis Ten projekt znajduje się w gminie Bena…
$8,06M
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Willa 6 pokojów w Malaga, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Malaga, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowe Wille z Widokiem na Morze w Elitarnej Dzielnicy Malaga City Ten projekt znajduje się w …
$3,35M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Nowoczesna, elitarna willa z dużym basenem bez krawędzi, rozległym ogrodem i zapierającym de…
$1,39M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Benahavis, Hiszpania
Willa
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 869 m²
Są momenty, w których decyzja o nieruchomościach to nie tylko kupno domu, ale wybór sposobu,…
$8,13M
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Willa 26 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 26 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 26
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 276 m²
Ultraluksusowa rezydencja z basenami krytymi i zewnętrznymi oraz ogrodami, położona na ogrom…
$3,46M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna kamienica ze wspólnym basenem bez krawędzi, dużymi tarasami , prywatnym ogrodem i…
$1,07M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 057 m²
Nowoczesne Wille Otoczone Naturą w La Reserva de Alcuzcuz, Benahavís Położona w zielonych wz…
$9,16M
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Szeregowiec 5 pokojów w Rincon de la Victoria, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Rincon de la Victoria, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 2
Stylowe wille z widokiem na morze w Rincon de la Victoria Wille znajdują się w Rincon de la …
$806,354
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Domy Szeregowe Blisko Pola Golfowego w Manilva Domy szeregowe znajdują się w mie…
$600,520
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Willa 6 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Popularnej Dzielnicy w Fuengiroli Ten wyjątkowy projekt w budowi…
$3,42M
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Willa 8 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 344 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem i wspaniałym widokiem na m…
$1,75M
VAT
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Agencja
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Willa 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 824 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Panoramicznymi Widokami w Benahavis Ten projekt znajduje się w gminie Bena…
$7,50M
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,23M
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Typy nieruchomości w Malaga.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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