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Domy z basenem na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
60
Mutxamel
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
24
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25 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 480 m²
Nieruchomość Casamayor prezentuje tę wspaniałą willę na sprzedaż w Muchamiel, która ma 923m2…
$963,804
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,30M
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 217 m²
Willa na sprzedaż w Mutxemel - La Huerta Casamayor Real Estate prezentuje ten wspaniały nier…
$376,320
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 454 m²
Odkryj tę wspaniałą willę znajdującą się w Mutxmel w tej samej urbanizacji La Huerta. Istni…
$906,116
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 659 m²
Mamy tę ekskluzywną willę na sprzedaż w okolicy Los Girasol, ma salon z piecem drewnianym, d…
$854,637
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 204 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,32M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Witamy w świecie wyłączności i komfortu w naszych willach otoczonych usługami. Zanurz się w …
$539,317
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Dom 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
--- Nasza oferta usług all inclusive: - Fachowa wiedza i doświadczenie w zakresie nowych …
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 224 m²
Mieszka w jednym z najbardziej ekskluzywnych obszarów Alicante z Luzzerna, promocja 14 elega…
$1,41M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Witamy w świecie wyłączności i komfortu w naszych willach otoczonych usługami. Zanurz się w …
$539,317
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Bungalow w Busot, Hiszpania
Bungalow
Busot, Hiszpania
Powierzchnia 160 m²
Altos de Alicante znajduje się w naturalnym otoczeniu, u podnóża Sierra del Cabeço d 'Or i z…
$416,212
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Dom w Mutxamel, Hiszpania
Dom
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 720 m²
KOŃCOWE ŻYCIE 1874 Na farmie z sadzeniem pomarańczy, mandarynek, drzew oliwnych i innych dr…
$2,78M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Dom drewniany w stylu górskim w Alicante, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Fantastyczna niezależna willa na sprzedaż w Vistahermosa. Casamayor Real Estate prezentuje …
$1,33M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,18M
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Willa w Alicante, Hiszpania
Willa
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
$1,16M
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Willa w Mutxamel, Hiszpania
Willa
Mutxamel, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Doskonała niezależna willa jednorodzinna z 911m działki - Mutxemel Tangel. ! Obiekt posiada …
$767,461
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Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 460 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,14M
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 649 m²
Nieruchomość Casamayor oferuje ekskluzywną willę na ulicy Rio Turia, w okolicy Haygón, w dos…
$1,29M
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Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 416 m²
VILLAHERMOSA jest nowym mieszkaniem w Vistahermosa Norte, jednym z najbardziej ekskluzywnych…
$1,06M
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Dom w Alicante, Hiszpania
Dom
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
ekskluzywna willa w Calpe, Alicante z prywatnym basenem i główną lokalizacją Ta luksusowa wi…
$1,16M
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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