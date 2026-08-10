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Domy nad morzem na sprzedaż w lAlacanti, Hiszpania

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Alicante
60
Mutxamel
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
24
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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Wolnostojące Wille z 3 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Mutxamel Położone w Mutxamel w p…
$653,343
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 265 m2Powierzchnia użytkowa: 241 m2Powierzch…
$1,22M
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Willa 9 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 786 m²
Piętro 2/2
Luksusowa willa z wysokim budżetem i luksusowa z dużym tarasem na dachu, ogrodem, ogromnym p…
$2,78M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Alicante, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Introducing Villa 131.73m², a luxurious dwelling nestled in the heart of Spain, set to be co…
$220,748
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Typy nieruchomości w lAlacanti.

wille
dom drewniany w stylu górskim
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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