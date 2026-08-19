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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sant Joan dAlacant, Hiszpania

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59 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Powierzchnia 216 m²
W Playa Mujavista - La font znajduje się ten wspaniały ibicencostyle dom, położony na dużej …
$738,427
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Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Wille San Juan są wynikiem skrupulatnego badania, aby stworzyć luksusowe wille z certyfikate…
$1,14M
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Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Wysokiej jakości wille położone w najbardziej ekskluzywnej okolicy San Juan zaledwie 800 met…
$1,10M
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Na sprzedaż znajduje się elegancki dom w San Juan de Alicante, położony w cichej i prestiżow…
$577,921
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Mieszkanie 2 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Nowy kompleks mieszkalny w San Juan de AlicanteNowy kompleks mieszkalny 32 nowoczesne aparta…
$520,878
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Apartament ten położony jest w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów San Juan de A…
$640,590
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Sant Joan d 'Alacant i of…
$511,791
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Wyłączne życie mieszkaniowe w San Juan. Odkryj tę ekskluzywną promocję 8 niezależnych willi …
$866,882
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Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Rozwój ma prywatną urbanizację z ograniczonym dostępem, wyposażony w wewnętrzną sieć obiegow…
$795,664
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Szeregowiec 5 pokojów w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Prezentujemy kamienicę na czterech poziomach w mieście San Juan. Apartament znajduje się w k…
$1,25M
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Mieszkanie 1 pokój w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Alegria ma przyjemność ogłosić, że zostało tylko kilka apartamentów z naszego ostatniego awa…
$247,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Odkryj ten nowy apartament w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Alicante, oferując i…
$558,484
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Architektura i projektowanie mają kluczowe znaczenie dla osób poszukujących inwestycji domow…
$832,206
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/4
Nienaganne mieszkanie na parterze z prywatnym ogrodem, przestrzeniami coworkingowymi i basen…
$512,728
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Powierzchnia 71 m²
Casamayor Real Estate oferuje ekskluzywne luksusowe mieszkanie, ze wszystkimi wygodami, o kt…
$480,425
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Poznaj elegancki design, który obejmuje wszystkie możliwe udogodnienia. Te obiekty znajdują …
$1,10M
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Dom 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
Architektura i projektowanie mają szczególne znaczenie dla osób poszukujących inwestycji dom…
$722,401
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Mieszkanie w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Powierzchnia 71 m²
Casamayor Real Estate oferuje ekskluzywne luksusowe mieszkanie, ze wszystkimi wygodami, o kt…
$434,670
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Luksusowe mieszkanie na parterze z prywatnym parkingiem, designerską siłownią i udogodnienia…
$640,076
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Wyjątkowa prywatna urbanizacja, gdzie luksus i elegancja łączą się w formie domów marzeń zap…
$748,386
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Willa w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Willa
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
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Penthouse w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Penthouse
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN SAN JUAN DE ALICANTE. . New Build residential complex of 82 exclus…
$370,360
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W SAN JUAN DE ALICANTE Rynek Pierwotny kompleks miesz…
$546,088
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Mieszkanie 2 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN SAN JUAN DE ALICANTE. The new-build residential complex in San Juan…
$299,303
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartments for sale in San Juan Playa, Alicante, Costa Blanca Modern, efficient and sustaina…
$427,458
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Alicante ID 70948
$485,212
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Mieszkanie 2 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN SAN JUAN DE ALICANTE. . New Build residential complex of 82 exclusiv…
$260,221
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
NEW BUILD APARTMENTS IN SAN JUAN DE ALICANTE . . New Build residential in San Juan de Ali…
$422,039
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Alicante ID 70938
$351,140
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Joan dAlacant, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w Alicante ID 72732
$441,101
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