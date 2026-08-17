Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania

;
mieszkania
5
domy
4
9 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 649 m²
Nieruchomość Casamayor oferuje ekskluzywną willę na ulicy Rio Turia, w okolicy Haygón, w dos…
$1,29M
Zostaw prośbę
Willa w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Willa
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Sypialnie 7
Powierzchnia 390 m²
Piękny wiejski dom w ekskluzywnym miejscu, które gwarantuje prywatność i spokój.Z tradycyjną…
$617,450
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 659 m²
Mamy tę ekskluzywną willę na sprzedaż w okolicy Los Girasol, ma salon z piecem drewnianym, d…
$854,637
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w San Vicente del Raspeig ID 72644
$265,822
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w San Vicente del Raspeig ID 72701
$358,685
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Mieszkanie w San Vicente del Raspeig ID 72690
$237,963
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 6 pokojów w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Luxurious Three Bedroom Apartment in Alicante, Spain Welcome to your exquisite Mediterran…
$417,651
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mieszkanie w San Vicente del Raspeig ID 72687
$257,116
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom w San Vicente del Raspeig ID 72030
$522,357
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się