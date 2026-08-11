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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w el Campello, Hiszpania

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mieszkania
48
domy
48
96 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Fantastyczny apartament na środkowym piętrze ze wspólnym basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$368,053
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Jasny apartament o powierzchni 125 m2 znajduje się w kompleksie mieszkalnym Urbanización Mis…
$402,174
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Dom 7 pokojów w el Campello, Hiszpania
Dom 7 pokojów
el Campello, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa z widokiem na morze w miejscowości El Campello. Idealna lokalizacja, zaledwi…
$4,39M
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Przedstawiamy Państwu nową nieruchomość w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Costa Bla…
$774,414
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Muchavista, El Campelloekskluzywne życie na wybrzeżu k…
$487,914
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
1
$396,345
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Przedstawiamy Państwu najnowszy budynek w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Costa Bla…
$1,04M
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 83 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Muchavista, El Campelloekskluzywne życie na wybrzeżu k…
$642,836
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Dom 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Elysium to nowy luksusowy kompleks mieszkalny na wybrzeżu Morza Śródziemnego w regionie Cala…
$658,830
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Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 293 m²
Położony w uprzywilejowanej okolicy El Campello, ta ekskluzywna kolekcja 14 kamienic oferuje…
$619,234
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Na sprzedaż jest wspaniały w pełni odnowiony domek położony w uroczej okolicy El Poblet w El…
$635,135
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Nowoczesna i jasna willa z prywatnym basenem, dużym tarasem, parkingiem na dwa samochody i o…
$716,622
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
W wyjątkowej lokalizacji obok plaży Muchavista w El Campeio jest elegancki dom z widokiem na…
$514,350
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Penthouse 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$527,792
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Odkryj nowy dom w El Camello. Prezentujemy nowy projekt w jednym z najbardziej pożądanych ob…
$1,14M
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Dom 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 396 m²
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywny domek nowoczesnego stylu z przestronnych pokoi i funkcjona…
$895,778
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim z 2 i 3 Sypialniami, Blisko Morza w El Campello w Alic…
$613,845
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Szeregowiec w el Campello, Hiszpania
Szeregowiec
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Costa Blanca Odkryj unikalny nowy projekt budowlany na Costa Blanca, składający się z 30 eks…
$610,921
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
Ten ekskluzywny obszar mieszkalny położony jest w prestiżowej dzielnicy Alicante i oferuje n…
$1,21M
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Mieszkanie 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Kiedy myślisz, że możesz być bliżej nieba, ten duplex pojawia się tak, że nie marzysz o życi…
$725,549
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Willa w el Campello, Hiszpania
Willa
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Obiekt ma ponad 350 m2 powierzchni budynku i 1400 m2 ogrodzonego terytorium. Dom wykonany je…
$2,58M
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Dom 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Odkryj ten fantastyczny apartament, idealny do cieszenia się prawdziwym śródziemnomorskim st…
$1,13M
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Rezydencja 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Rezydencja 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖Аотариус
$637,675
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Dom 4 pokoi w el Campello, Hiszpania
Dom 4 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
W Cala d 'Or (El Campello, Alicante) rozpoczyna ekskluzywny projekt, ograniczony do 14 jedno…
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 71 m²
Nowy apartament z widokiem na morze w Muchavista, El Campelloekskluzywne życie na wybrzeżu k…
$720,938
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Ten nowy dom w ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym "Terrazas de Muchavista" oferuje rzadką o…
$465,883
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Położony w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Viride w PAU 5, Alicante, ten dom oferuje świa…
$575,042
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 2/4
Alborán Beach: Eleganckie mieszkanie 160 metrów od plaży San Juan. Odkryj Alborán Beach - no…
$722,401
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Mieszkanie 3 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
el Campello, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Apartament w El Campello, niepowtarzalna okazja z widokiem na morze. Ten elegancki budynek p…
$484,317
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Mieszkanie 2 pokoi w el Campello, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
el Campello, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Ten elegancki kompleks położony jest w wyjątkowej lokalizacji obok plaży Muchavista w El Cam…
$693,505
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