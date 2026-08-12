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Domy Szeregowe nad jeziorem w Vega Baja del Segura, Hiszpania

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Torrevieja
95
Orihuela
89
Pilar de la Horadada
89
Rojales
20
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1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Los Montesinos, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Los Montesinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiająca kamienica w zabudowie bliźniaczej z prywatnym basenem, dużym ogrodem i tarasem…
$463,887
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Vega Baja del Segura, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
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z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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