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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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Barcelona
140
Girona
66
Lloret de Mar
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
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3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$317,114
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,662
VAT
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$594,440
VAT
Zostaw prośbę
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
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Typy nieruchomości w Katalonia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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