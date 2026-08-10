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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Granadilla de Abona, Hiszpania

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mieszkania
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15 obiektów total found
Penthouse w Granadilla de Abona, Hiszpania
Penthouse
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Penthouse for sale in the modern and exclusive La Tejita residential complex, situated just …
$397,832
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Mieszkanie 3 pokoi w Castro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartament na sprzedaż w San Isidro. 3 sypialnie, 2 łazienki, salon, kuchnia amerykańska, mi…
$127,125
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Mieszkanie 1 pokój w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 64 m²
Apartament na sprzedaż, który znajduje się w rezydencji Vista Roja z widokiem na Montaña Roj…
$205,266
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
For sale recently finished apartment, corner, front facing, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 93m2 of…
$684,137
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Willa w Granadilla de Abona, Hiszpania
Willa
Granadilla de Abona, Hiszpania
Grunty rustykalne z infrastrukturą rolniczą w Granadilla de Abona Doskonała okazja dla inwes…
$377,517
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Mieszkanie 2 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Modern apartment in the prestigious Residencial Las Terrazas II complex (La Tejita, Sotavent…
$374,345
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Mieszkanie 2 pokoi w El Cabezo, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
El Cabezo, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
VYM Canarias presents this property in the new residential development Carena Waves, located…
$397,832
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Mieszkanie 2 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Na sprzedaż 2 apartamenty, które znajdują się w nowym budynku w okolicy Los Abrigos. Apartam…
$123,626
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Mieszkanie 2 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Apartament na sprzedaż, który znajduje się w kompleksie "Las Terrazas", w okolicy Los Gigant…
$256,583
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Mieszkanie 3 pokoi w Castro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Bungalow z widokiem na ocean na sprzedaż w prestiżowej dzielnicy San Eugenio Alto na Costa A…
$136,992
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Szeregowiec w Granadilla de Abona, Hiszpania
Szeregowiec
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 800 m²
We have exclusive access to this charming and magical 1860's country house. Each of its 6 ro…
$574,905
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Granadilla de Abona, Hiszpania
Dom wolnostojący 6 pokojów
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 500 m²
Mamy rustykalną finkę w doskonałej lokalizacji na sprzedaż, pięć minut od południowego lotni…
$494,918
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Penthouse 3 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piękny penthouse w kompleksie mieszkalnym Las Terrazas z zapierającym dech w piersiach taras…
$391,249
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Dom 10 pokojów w Castro, Hiszpania
Dom 10 pokojów
Castro, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Dom na sprzedaż, bardzo przestronny. Dom znajduje się w dzielnicy Vilnius San Isidro, gmina …
$712,358
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Mieszkanie w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie
Granadilla de Abona, Hiszpania
Powierzchnia 1 676 m²
Dla budowniczych i inwestorów dwie działki o powierzchni 600 m2 i 1,076,10 m2, o łącznej pow…
$788,966
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