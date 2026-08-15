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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Arico, Hiszpania

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mieszkania
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7 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Arico, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arico, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
New development, third sales phase, in Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residential Ancor III…
$284,231
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Mieszkanie 1 pokój w Arico, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arico, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
New construction, marketing phase, in Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial Ancor, a d…
$284,868
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Mieszkanie 2 pokoi w Arico, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Arico, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
New development, third sales phase, in Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residential Ancor III…
$332,405
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Arico, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Arico, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
New development, third sales phase, in Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residential Ancor III…
$512,623
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Dom 4 pokoi w Arico, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Arico, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Dom w budowie na sprzedaż w Abades, zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta, który zap…
$383,578
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Dom 3 pokoi w Arico, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Arico, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
This beautiful 3-floor house boasts a spacious 190sqm of living space, complete with a large…
$398,863
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Arico, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Arico, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
New construction, marketing phase, in Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residencial Ancor, a d…
$318,430
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Parametry nieruchomości w Arico, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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