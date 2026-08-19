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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Miguel de Abona, Hiszpania

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21 obiekt total found
Penthouse w San Miguel de Abona, Hiszpania
Penthouse
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
W sprzedaży znajduje się piękny penthouse, który znajduje się w Las Chafiras. Penthouse znaj…
$197,102
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Kawalerka 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Wyprzedaż studio w kompleksie Green Park, w dzielnicy Gold del Sur. Kompleks posiada 3 basen…
$89,804
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Residencial Aneto is a modern residential oasis where every detail is designed for a comfort…
$384,410
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Brand-new renovated studio in Golf del Sur – Perfect for investment or holiday escapes Are …
$201,134
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Apartament znajduje się w rezydencji Biltmor, Llano del Camello, San Miguel de Abona. Składa…
$179,608
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Mieszkanie 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartament na sprzedaż w kompleksie Escorpio w Amarilla Golf, Golf del Sur. Składa się z sal…
$124,793
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w San Miguel de Abona, Hiszpania
Dom 5 pokojów
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Casa terrera en Las Zocas. Fácil accorso se distribuye en vivienda principal de cinco dormit…
$390,706
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Kawalerka 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
W sprzedaży znajduje się studio zlokalizowane w kompleksie Green Park, w strefie Gold del Su…
$89,804
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Mieszkanie 3 pokoi w San Miguel de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Residencial Aneto is a modern residential oasis where every detail is designed for a comfort…
$505,741
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Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Wspaniały willa z własnym basenem i ogrodem. Położony na południowym wybrzeżu Teneryfy w Gol…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w San Miguel de Abona, Hiszpania
Szeregowiec
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Wspólny basen, Balkon
$340,591
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Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż unikalną willę otoczoną ogrodami i na pierwszej lini…
$3,43M
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Bliźniak 3 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Dwupoziomowy apartament w kompleksie Pueblo Primavera w Golf del Sur. Na niższym piętrze zna…
$290,405
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Taras, parking, wspólny basen
$495,489
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Kawalerka 1 pokój w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Wyprzedaż studio w kompleksie Green Park, dzielnica Golf del Sur z jedną łazienką, amerykańs…
$69,977
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Mieszkanie w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Mieszkanie
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Na sprzedaż apartament na południu Teneryfy w dzielnicy Golf del Sur. Jest to jedna z najpop…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Kamienica na sprzedaż w polu golfowym Amaria na południu Teneryfy, kompleks znajduje się na …
$290,423
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Mieszkanie 4 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Apartament w kompleksie Ogrodów Zimowych w dzielnicy Golf del Sur. Ładne miejsce otoczone po…
$286,039
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Willa 5 pokojów w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Willa na sprzedaż z prywatnym basenem i ogrodem z widokiem na ocean i pole golfowe. Willa zn…
$909,627
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Mieszkanie 2 pokoi w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Beautiful townhouse located in the Fairways Club in Amarilla Golf complex. The house is idea…
$377,783
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Mieszkanie w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Mieszkanie
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Klimatyzacja, Terras
$383,595
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