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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Las Palmas, Hiszpania

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mieszkania
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domy
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6 obiektów total found
Mieszkanie w Teguise, Hiszpania
Mieszkanie
Teguise, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Luksusowe apartamenty dwupokojowe z nowoczesnym designem i wspólnym basenem w Costa Blanca. …
$238,479
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Mieszkanie 3 pokoi w San Bartolome de Tirajana, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Bartolome de Tirajana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż mieszkanie w kompleksie Valle de Izas, El Madroñal.Trzy sypialnie i dwie łazienk…
$396,538
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Willa w Pajara, Hiszpania
Willa
Pajara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
$385,420
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Willa w Pajara, Hiszpania
Willa
Pajara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
$325,972
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Willa w El Palmeral, Hiszpania
Willa
El Palmeral, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Niesamowita willa położona w spektakularnym otoczeniu, zaledwie dziesięć minut od centrum Sa…
$840,032
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Mieszkanie 1 pokój w Tinajo, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Tinajo, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
W I kwartale 2025 roku - fantastyczne widoki!Zbudowany w 2 etapach kompleks składa się z 82 …
$790,100
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Parametry nieruchomości w Las Palmas, Hiszpania

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