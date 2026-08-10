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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Guia de Isora, Hiszpania

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mieszkania
13
domy
4
17 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Located within the prestigious 5-star Abama Resort on Tenerife’s sought-after southwest coas…
$865,680
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Mieszkanie 1 pokój w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
parking, widok na góry
$575,498
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Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Discover a new dimension of luxury in the exclusive residential community of Los Jardines de…
$1,24M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 3 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Within the exclusive setting of Los Jardines de Abama, we present an extraordinary collectio…
$1,78M
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Mieszkanie 4 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Unique complex under contruction situated in front line to the ocean in the South of Tenerif…
$1,27M
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Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Discover a new dimension of luxury in the exclusive residential community of Los Jardines de…
$1,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Na sprzedaż apartament z 1 pokojem w dzielnicy Adeje, położony na 2. piętrze kompleksu Bella…
$221,595
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Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Unique complex under contruction situated in front line to the ocean in the South of Teneri…
$1,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Discover one of the most exclusive properties currently available within Abama Resort: an ex…
$2,20M
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Mieszkanie 1 pokój w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 95 m²
Nieruchomość jest na sprzedaż, która znajduje się w cichej okolicy dzielnicy Chio. Dom ze ws…
$746,424
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Penthouse w Guia de Isora, Hiszpania
Penthouse
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Klimatyzacja, Terras, parkeren, balkon
$503,601
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Willa w Guia de Isora, Hiszpania
Willa
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Garaż, Parking, Prywatny basen, Wspólny basen, Widok na góry
$2,01M
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Mieszkanie 3 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Unique complex under contruction situated in front line to the ocean in the South of Tenerif…
$1,14M
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Willa 4 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 303 m²
Luxury villa with private pool and ocean views for sale in the exclusive Abama Golf Resorts …
$2,01M
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Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Dream Homes Tenerife present you this delightful two bedroom apartment close to the seafront…
$529,996
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Mieszkanie 1 pokój w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 305 m²
parking
$406,843
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Szeregowiec 4 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Townhouse w Guia de Isora. Obszar jest dobry do życia. W pobliżu znajduje się administracja,…
$185,213
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