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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Andaluzja, Hiszpania

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314 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1
Luksusowy fantastyczny apartament z widokiem na morze, dużym tarasem i basenem położonym w d…
$582,947
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny apartament na parterze z przepięknym widokiem na morze, basenem i strefą relaksac…
$347,624
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny penthouse z zachwycającym widokiem na morze i prywatnym basenem, położony w eksk…
$1,70M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3
Ekskluzywny penthouse z dużym tarasem z prywatnym basenem i widokiem na morze w ośrodku z el…
$2,11M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 1
Fantastyczne mieszkanie z przestronnymi prywatnymi tarasami, dostępem do spa i obiektów spor…
$749,404
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 4
Genialne, podwyższone mieszkanie na parterze miasta z w pełni wyposażoną kuchnią, przestronn…
$814,074
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/3
Wysokiej klasy apartament na parterze z dużym tarasem w ogrodzie i pięknym widokiem na morze…
$836,168
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/3
Wspaniały apartament z tarasem w pobliżu plaży w ekskluzywnym osiedlu oferującym spa, baseny…
$521,378
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/3
Duży apartament rodzinny na środkowym piętrze w luksusowym resorcie z basenem, siłownią, tar…
$540,926
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1
Wyrafinowane apartamenty nad morzem z widokiem na morze, położone w ośrodku golfowym z basen…
$405,260
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 4
Urocze mieszkanie na parterze na plaży w mieście z w pełni wyposażoną kuchnią, dużym prywatn…
$554,070
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1
Genialne, nowoczesne mieszkanie na środkowym piętrze z basenem i zapleczem wellness, otoczon…
$688,110
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 3
Luksusowy penthouse z przepięknym widokiem na morze, dużym tarasem na dachu, wspólnym basene…
$687,295
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1
Nowoczesny, luksusowy apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem, prywatnym basenem i z…
$1,53M
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 2/4
Wygodne mieszkanie na plaży na środkowym piętrze z w pełni wyposażoną kuchnią, basenem i pry…
$550,664
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, przyciągający wzrok penthouse w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z licznymi udo…
$1,61M
VAT
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Mieszkanie 8 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 8 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Piętro 1/3
Przestronny, wysokiej klasy dwupoziomowy dom na parterze z tarasem, dużym ogrodem, prywatnym…
$1,43M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 4
Ekskluzywny penthouse wysokiej klasy z dużymi tarasami, siłownią, spa i niesamowitym widokie…
$2,23M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3/7
Ogromne mieszkanie na środkowym piętrze z dużym tarasem i panoramicznym widokiem na morze, w…
$616,854
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
Luksusowe, atrakcyjne mieszkanie na środkowym piętrze z widokiem na morze i góry oraz basene…
$820,176
VAT
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3/3
Doskonały dwupoziomowy penthouse w prestiżowym ośrodku golfowym z ogromnymi tarasami, wspóln…
$734,338
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4
Wspaniałe mieszkanie w mieście z uroczym widokiem na morze, basenem bez ograniczeń nad niebe…
$476,882
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Piętro 5/5
Imponujący penthouse z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i oszałamiającym widokiem n…
$2,05M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki apartament na parterze z prywatnym tarasem, pięknym ogrodem i wysokiej jakości sił…
$541,977
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 1
Urokliwe mieszkanie na parterze z basenem, bujnym ogrodem i dostępem do strefy spa, położone…
$402,268
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 4/4
Imponujący penthouse na plaży z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu z pan…
$1,20M
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 1/2
Stylowe mieszkanie z prywatnym tarasem, basenem w stylu resortowym i eleganckimi wnętrzami, …
$455,491
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/4
Piękne, nowoczesne mieszkanie na środkowym piętrze z ikonicznym widokiem na morze, tarasem, …
$466,329
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 5/5
Ekskluzywny, nowo wybudowany penthouse z panoramicznym widokiem na miasto i jasnym, prywatny…
$1,15M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowe mieszkanie na parterze z prywatnym tarasem, wellness spa i w pełni wyposażoną siło…
$520,121
VAT
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Typy nieruchomości w Andaluzja.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Andaluzja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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