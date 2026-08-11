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Mieszkania na sprzedaż w San Roque, Hiszpania

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55 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$501,479
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$550,690
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$1,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1
Znakomity apartament na środkowym piętrze w prestiżowym ośrodku golfowym z tarasem, wspólnym…
$515,043
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Witamy w ekskluzywnej społeczności luksusowych apartamentów i penthouses w samym sercu Sotog…
$1,39M
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$507,633
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Mieszkanie 2 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$983,276
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Mieszkanie 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$871,323
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Mieszkanie 2 pokoi w Guadiaro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Opis przedmiotu: Uroczy tradycyjny dom z wielkim potencjałem w Guadiaro, zaledwie w niewielk…
$241,476
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$1,53M
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, wspólnym ogrodem i zachwycaj…
$545,549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$987,799
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$637,814
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$599,078
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$455,305
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$700,418
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$819,724
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3/3
Doskonały dwupoziomowy penthouse w prestiżowym ośrodku golfowym z ogromnymi tarasami, wspóln…
$734,338
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 2/3
Elegancki dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym dachem z tarasem, wspólnym basenem,…
$447,610
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$396,069
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Key- gotowy ekskluzywny projekt mieszkalny z nowymi apartamentami i penthouses z 2 i 3 sypia…
$768,140
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Agencja
International Property Alerts
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Eleganckie Apartamenty w Sotogrande, Cadiz w Kompleksie w Stylu Hotelowym Apartamenty znajdu…
$1,12M
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Apartamenty z 2 lub 3 Sypialniami i Tarasami w Cadiz Dzięki atrakcyjnej lokaliz…
$780,794
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Poznaj to urokliwe trzypokojowe mieszkanie na parterze, położone w popularnym, zadbanym komp…
$371,454
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Mieszkanie 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Schowany w sercu Costa del Sol, ten ukryty klejnot jest rajem dla miłośników golfa. Z bujnym…
$393,509
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ALCAIDESA, KADYKS Rynek Pierwotny kompleks apartame…
$453,870
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten ukryty klejnot jest rajem golfisty. Z bujnymi zielonymi polami golfowymi tak daleko jak …
$834,610
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Mieszkanie 2 pokoi w Torreguadiaro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torreguadiaro, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Nowy nowoczesny kompleks apartamentowy w Hiszpanii, położony na pierwszej linii plaży w Soto…
$462,441
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Mieszkanie 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ALCAIDESA, KADYKS Rynek Pierwotny kompleks apartame…
$430,654
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Mieszkanie 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Witaj w miejscu, gdzie nowoczesna elegancja spotyka się z wolnością natury w doskonałej harm…
$567,628
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