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Mieszkania w górach na sprzedaż w Andaluzja, Hiszpania

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Marbella
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Sevilla
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422 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty przy Polu Golfowym z Dużymi Tarasami w Mijas Apartamenty znajdują się w bardzo p…
$737,369
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w kompleksie w Mijas w naturalnej, zielonej scenerii w Mijas Mieszkania znajdują …
$405,477
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
Miejskie Zrównoważone Nieruchomości z Dużymi Tarasami w San Pedro w Marbelli Te nowe nieruch…
$542,090
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Penthouse 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Esteponie Apar…
$646,772
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Maladze, Blisko Marbelli i Plaż Puerto Banús Położona na słynnej C…
$1,35M
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Domy z Widokiem na Morze Zlokalizowane Blisko Plaży w Fuengiroli Położone między Benalmádeną…
$867,835
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości ze Wspaniałymi Widokami w Doskonałej Okolicy Marbelli Nowe osiedle zlokalizowa…
$686,261
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/3
Mieszkania w Ekskluzywnym Kompleksie z Rozległymi Ogrodami Tropikalnymi w Esteponie Mieszkan…
$1,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Spokojnej Okolicy Mijas Mijas to jedna z…
$466,950
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Mieszkanie 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Apartamenty z Dostępem do Sztucznej Laguny z Plażą w Casares Ta inwestycja znajduj…
$811,054
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Prestiżowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Mijas, Malaga Mijas to jedno z najbardziej…
$562,661
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Dachu w Marbelli Apartamenty znajdują się w dzielnicy …
$536,744
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Piętro 1
Ekskluzywne Apartamenty nad Morzem w Esteponie z Luksusową Strefą Wellness Estepona stała si…
$2,88M
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Mieszkanie 4 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Apartamenty z Dostępem do Sztucznej Laguny z Plażą w Casares Ta inwestycja znajduj…
$945,650
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3
Ekskluzywny penthouse z dużym tarasem z prywatnym basenem i widokiem na morze w ośrodku z el…
$2,11M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysokiej Jakości Apartamenty w Popularnej Dzielnicy Mieszkalnej w Fuengirola Projekt ten zlo…
$832,258
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe mieszkania przy plaży w Fuengirola Costa del Sol Fuengirola to lubiany cel turystycz…
$1,97M
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Mieszkanie 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 1
Fantastyczne mieszkanie z przestronnymi prywatnymi tarasami, dostępem do spa i obiektów spor…
$749,404
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/3
Wysokiej klasy apartament na parterze z dużym tarasem w ogrodzie i pięknym widokiem na morze…
$836,168
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Domy z Widokiem na Morze Zlokalizowane Blisko Plaży w Fuengiroli Położone między Benalmádeną…
$838,713
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Mieszkanie 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/3
Wspaniały apartament z tarasem w pobliżu plaży w ekskluzywnym osiedlu oferującym spa, baseny…
$521,378
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 1/3
Duży apartament rodzinny na środkowym piętrze w luksusowym resorcie z basenem, siłownią, tar…
$540,926
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość o Przestronnym Designie w Prestiżowej Lokalizacji Mijas Costa Nieruchomość znaj…
$381,131
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Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Najwyższej Klasy Apartamenty Blisko Pola Golfowego i Plaży w Jednej z Najlepszych Dzielnic M…
$648,283
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$3,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Stylowe nieruchomości blisko udogodnień w Marbelli Nieruchomości znajdują się w kompleksie w…
$649,532
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Penthouse 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej Jakości Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Nowoczesną Architekturą w Casares …
$495,557
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Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1
Nowoczesny, luksusowy apartament na środkowym piętrze z dużym tarasem, prywatnym basenem i z…
$1,53M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Nowoczesne Apartamenty i Penthouse’y na New Golden Mile w Esteponie Te apartamenty na sprzed…
$1,58M
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Mieszkanie 8 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 8 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Piętro 1/3
Przestronny, wysokiej klasy dwupoziomowy dom na parterze z tarasem, dużym ogrodem, prywatnym…
$1,43M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Typy nieruchomości w Andaluzja.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Andaluzja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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