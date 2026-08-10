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Mieszkania na sprzedaż w Granada, Hiszpania

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Almunecar
7
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14 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Monachil, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Monachil, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Ten ekskluzywny nowy kompleks w Sierra Nevada oferuje 20 studio ready-to- let i apartamenty,…
$407,260
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Mieszkanie 3 pokoi w Velilla Taramay, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velilla Taramay, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Ostatnia faza uprzywilejowanego projektu znajdującego się w jednym z najlepszych obszarów Co…
$489,300
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Mieszkanie 3 pokoi w Velilla Taramay, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velilla Taramay, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Ostatnia faza uprzywilejowanego projektu znajdującego się w jednym z najlepszych obszarów Co…
$385,615
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Monachil, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monachil, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Ten ekskluzywny nowy kompleks w Sierra Nevada oferuje 20 studio ready-to- let i apartamenty,…
$458,227
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Mieszkanie 2 pokoi w Velilla Taramay, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Velilla Taramay, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Ostatnia faza uprzywilejowanego projektu znajdującego się w jednym z najlepszych obszarów Co…
$368,140
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Mieszkanie 2 pokoi w Monachil, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Monachil, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Ten ekskluzywny nowy kompleks w Sierra Nevada oferuje 20 studio ready-to- let i apartamenty,…
$460,460
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Mieszkanie 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 4
Energooszczędne Apartamenty z Widokiem na Morze 250 m od Plaży w Almuñecar Ten nowy projekt …
$411,160
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Mieszkanie 4 pokoi w Monachil, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Monachil, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 4/5
Luksusowy apartament w Sierra Nevada, ze wspólną sauną i zachwycającymi widokami na majestat…
$459,678
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Velez de Benaudalla, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Velez de Benaudalla, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 382 m²
Antyczny młyn na sprzedaż na wiejski hotel w Veléz de Benaudalla (Costa Tropical). Mill na s…
$348,787
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Mieszkanie 3 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Energooszczędne Apartamenty z Widokiem na Morze 250 m od Plaży w Almuñecar Ten nowy projekt …
$401,868
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Mieszkanie 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KAMIENICE W ALMUNECAR Rynek Pierwotny 22 kamienice w Almuñecar, najwyższej …
$307,610
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Mieszkanie 4 pokoi w Monachil, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Monachil, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY BUDYNEK MIESZKALNY W SIERRA NEVADA Rynek Pierwotny budynek mieszkalny skład…
$464,317
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Mieszkanie 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
RYNEK PIERWOTNY KAMIENICE W ALMUNECAR Rynek Pierwotny 22 kamienice w Almuñecar, najwyższej …
$342,434
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Mieszkanie 3 pokoi w Monachil, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Monachil, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY BUDYNEK MIESZKALNY W SIERRA NEVADA Rynek Pierwotny budynek mieszkalny skład…
$313,414
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Typy nieruchomości w Granada.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Granada, Hiszpania

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