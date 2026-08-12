Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Andaluzja
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Andaluzja, Hiszpania

;
Marbella
1466
Malaga
210
Sevilla
1461
Dos Hermanas
1457
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
769 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$654,672
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$557,683
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty przy Polu Golfowym z Dużymi Tarasami w Mijas Apartamenty znajdują się w bardzo p…
$737,369
Zostaw prośbę
TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$1,02M
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$910,998
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$650,053
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania w kompleksie w Mijas w naturalnej, zielonej scenerii w Mijas Mieszkania znajdują …
$405,477
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$583,085
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Otoczeniu Natury w Mijas Costa Mijas to zróżnicowany i dobrze rozw…
$614,260
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 1
Luksusowy fantastyczny apartament z widokiem na morze, dużym tarasem i basenem położonym w d…
$582,947
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Esteponie Apar…
$646,772
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Apartamenty na Sprzedaż w Maladze, Blisko Marbelli i Plaż Puerto Banús Położona na słynnej C…
$1,35M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Domy z Widokiem na Morze Zlokalizowane Blisko Plaży w Fuengiroli Położone między Benalmádeną…
$867,835
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Nowe nieruchomości z widokiem na morze w El Higuerón Fuengirola Nieruchomości znajdują się w…
$955,262
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości ze Wspaniałymi Widokami w Doskonałej Okolicy Marbelli Nowe osiedle zlokalizowa…
$686,261
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/3
Mieszkania w Ekskluzywnym Kompleksie z Rozległymi Ogrodami Tropikalnymi w Esteponie Mieszkan…
$1,25M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Zachwycające Apartamenty i Penthouse’y z Widokiem na Morze w Esteponie, Málaga Estepona, naz…
$925,745
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Spokojnej Okolicy Mijas Mijas to jedna z…
$466,950
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny apartament na parterze z przepięknym widokiem na morze, basenem i strefą relaksac…
$347,624
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Casares, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Apartamenty z Dużymi Tarasami w Casares, Blisko Plaży i Pola Golfowego Nowy projekt zlokaliz…
$644,634
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Apartamenty przy Polu Golfowym z Przestronnymi Tarasami w Mijas, Malaga Mijas Costa to jedna…
$589,544
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 3
Mieszkania ze wspaniałymi widokami na morze w kompleksie z basenem w Esteponie Mieszkania zn…
$594,704
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Rincon de la Victoria, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Rincon de la Victoria, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Apartamenty w Stylu Śródziemnomorskim Blisko Plaży w Maladze Rincón de la Victoria to nadmor…
$562,284
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny penthouse z zachwycającym widokiem na morze i prywatnym basenem, położony w eksk…
$1,70M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Prestiżowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Mijas, Malaga Mijas to jedno z najbardziej…
$562,661
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Stylowe Apartamenty z Tarasami Blisko Plaży w Vélez-Málaga Torre del Mar to jedna z najbardz…
$421,240
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Apartamenty Blisko Plaży, Doskonale Skomunikowane, a Jednocześnie Zapewniające Spokój w Este…
$683,659
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Piętro 1
Ekskluzywne Apartamenty nad Morzem w Esteponie z Luksusową Strefą Wellness Estepona stała si…
$2,88M
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3
Ekskluzywny penthouse z dużym tarasem z prywatnym basenem i widokiem na morze w ośrodku z el…
$2,11M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe mieszkania przy plaży w Fuengirola Costa del Sol Fuengirola to lubiany cel turystycz…
$1,97M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Andaluzja.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Andaluzja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się