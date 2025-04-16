  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Dzielnica mieszkaniowa One-room apartments in Zabjelo

Dzielnica mieszkaniowa One-room apartments in Zabjelo

, Czarnogóra
od
$352
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28768
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices.

Lokalizacja na mapie

, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Zespół mieszkaniowy
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$124,986
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$190,125
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$146,701
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa One-room apartments in Zabjelo
, Czarnogóra
od
$352
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Czarnogóra
od
$152,569
Prodaje se moderno uređena garsonjera površine 36 m², smeštena na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u naselju Podličak, u blizini Pržna i Svetog Stefana.Stan je kompletno opremljen i spreman za useljenje. Odlikuju ga kvalitetna gradnja, savremeni enterijer i funkcionalan raspored. P…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$739,061
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 99–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe apartamenty z prywatnymi basenami w ekskluzywnym rozwoju w Tivat.Te unikalne apartamenty, zaprojektowane dla najbardziej wymagających nabywców, posiadają prywatne baseny i są częścią ekskluzywnego projektu w nowej dzielnicy Tivat. Jest to druga faza kompleksu składająca się z trzec…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.0 – 134.0
745,243 – 1,23M
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
787,258
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$469
Izdaje se jednosoban stan ukupne kvadrature 44m2 kod Autobuske stanice.Stan se nalazi na 5. Spratu!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje