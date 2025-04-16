  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Czarnogóra
$217,118
ID: 28540
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!  

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$217,118
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$258,194
Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$821,787
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 87–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się w Budva, Czarnogóra 10 metrów od morza. Cechą charakterystyczną kompleksu jest jego ekskluzywna lokalizacja na pierwszej linii, panoramiczne okna z widokiem na morze i obecność własnej infrastruktury.W sumie hotel posiada 88 pokoi i apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
1,14M
Mieszkanie 3 pokoi
172.0
2,29M
Agencja
VALUE.ONE
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan površine 47m², smješten na šestom spratu zgrade Zeta gradnje, u City kvartu (ulaz iznad Sicilije). Struktura: ulazni hodnik, prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je sunčan, moderno i potpuno opre…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
