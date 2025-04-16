  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$170,174
;
6
ID: 28186
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće garažno mjesto, a lokacija kompleksa nudi mirno okruženje, idealno kako za život tako i za izdavanje. Cijena: 145.000 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$170,174
