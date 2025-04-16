  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$275,799
;
9
ID: 28633
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima javni parking.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Dzielnica mieszkaniowa Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$275,799
