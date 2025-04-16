  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$880
;
9
ID: 28454
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se nemjsten dvosoban stan, povrsine 74m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trezarija, dvije spavace sobe, dva kupatila i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
