  Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Budva, Czarnogóra
$247,867
ID: 28396
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Na Prodaju stan u novoizgradjenoj zgradi u Budvi.Stan je ukupne kvadrature 64m2 i se nalazi na 6.spratu.Stan posjeduje ima dvije spavace sobe,dva kupatila,hodnik,dnevni boravak,kuhinja ,trpezarija i terasa.Papiri su 1/1 bez tereta i opterecenja.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze

