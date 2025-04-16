  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$880
;
10
ID: 28613
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$880
