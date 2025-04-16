  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Budva
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Czarnogóra
od
$211,250
;
9
ID: 28516
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

O kompleksie

Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, na samo 300m od mora, i posjeduje dva otvorena parking mjesta.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
