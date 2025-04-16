Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
od
$293
5
ID: 28449
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini pogodnim za poslovne namjene     Lokacija je izuzetno prometna, idealna za kancelariju, manji salon, ordinaciju ili sličnu djelatnost, ali i za mirno stanovanje.   Cijena zakupa: 250 € mjesečno   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
