Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine.
Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, dvije spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa.
Stan je opremljen multisplit sistemom grijanja i hlađenja i idealan je za savremeno i udobno porodično stanovanje. Cijena iznosi 2.200 € po m², što ukupno iznosi 140.800 €.
Zgrada posjeduje lift, a u blizini se nalaze svi važni sadržaji: škole, vrtići, prodavnice, kafići i javni prevoz.Postoji mogućnost kupovine garažnog mjesta po cijeni od 15.000 eura.
Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska, slobodno nas kontaktirajte.
Lokalizacja na mapie
Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.