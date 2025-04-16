Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$165,244
;
9
ID: 28458
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, dvije spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan je opremljen multisplit sistemom grijanja i hlađenja i idealan je za savremeno i udobno porodično stanovanje. Cijena iznosi 2.200 € po m², što ukupno iznosi 140.800 €. Zgrada posjeduje lift, a u blizini se nalaze svi važni sadržaji: škole, vrtići, prodavnice, kafići i javni prevoz.Postoji mogućnost kupovine garažnog mjesta po cijeni od 15.000 eura. Za dodatne informacije i zakazivanje obilaska, slobodno nas kontaktirajte.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

