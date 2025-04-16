  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

Podgorica, Czarnogóra
od
$528
;
4
Zostawić wniosek
ID: 28158
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Czarnogóra
od
$510,825
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$822
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$763
Rezydencja Opatovo
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$405,029
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Podgorica, Czarnogóra
od
$528
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$411
Izdaje se jednosoban stan površine 39 m² na Starom Aerodromu, smješten na trećem spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je nenamješten i može se koristiti kao stambeni ili poslovni prostor. Mjesečna kirija iznosi 350 €
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,230
A fully furnished and luxuriously equipped two-bedroom apartment of 108m² is available for rent, located on the seventh floor of a residential building in Central Point. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms (one of which is a master bedroom), bathroom, toil…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Czarnogóra
od
$457,708
Na prodaju – Prostran stan u Petrovcu, 152 m², 3 spavaće sobe, 3 kupatila. Prodaje se luksuzan stan bez potrebe za dodatnim ulaganjima, osim namještaja. Nalazi se na trećem spratu zgrade, udaljenoj samo 300 metara od plaže. Detalji: Površina: 152 m²3 spavaće sobe3 kupatila Parking mjesto is…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje