  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Domek Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Domek Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$4,694
;
10
ID: 28630
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se luksuzno opremljena kuca, povrsine 370m2, na ogradjenom placu od 600m2, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dva dnevna boravka, kuhinja, trpezarija, pet spavacih soba, dva kupatila, dva garderobera, tri terase i garaza. Na placu se nalazi i pomocni objekat, kao i manji poslovni prostor. U kuci je instalirano parno grijanje, video nadzor, a kapija je na daljinsko otvaranje. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

