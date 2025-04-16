Domek Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Investiciona prilika u blizini Luštice Bay!
Predstavljamo kuću apartmanskog tipa, idealnu za život, odmor ili turističku djelatnost — smještenu na samo 250 metara od ekskluzivnog kompleksa Luštica Bay.
📐 Površina kuće: 215 m² + prostrane terase🌿 Plac: 666 m² (dvorište 506 m²)📊 Predviđena gradnja do: 472 m² BGP
🏠 Kuća se sastoji od tri etaže:• Prva etaža: dvosoban stan sa dnevnim boravkom, kuhinjom, trpezarijom, dva mokra čvora, ostavom i velikom terasom• Druga i treća etaža: po pet soba sa sopstvenim kupatilima i terasama, plus dodatna dnevna soba
🚗 Pristup direktno sa ulice, obezbijeđen parking i uređeno dvorište.📍 Lokacija koja spaja mir, prirodu i prestižan komšiluk Luštice.
Lokalizacja na mapie
Radovici, Czarnogóra
