Domek Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$950,625
;
5
ID: 28264
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-split klima uređajima i premium brendovima poput Porcelanosa, Tarkett, Hansgrohe Axor i Geberit.Vila će biti useljiva u Martu 2026 godine.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
