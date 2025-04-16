  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Spuz
  4. Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Czarnogóra
od
$293,403
;
6
ID: 28563
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Danilovgrad Municipality
  • Miasteczko
    Spuz

O kompleksie

Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvije terase. Prizemlje druge kuće ima registrovan ugostiteljski objekat, i radionicu na spratu koja je u sivoj fazi, ukupno 300m2.Plac na kojem se nalazi obje nekretnine ima 680m2.

Lokalizacja na mapie

Spuz, Czarnogóra
