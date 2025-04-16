  1. Realting.com
Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$410,764
ID: 28386
Data aktualizacji: 1.10.2025

Na prodaju moderna kuca u Gornjoj Gorici.Kuca je ukupne kvadrature 200m2 i nalazi se na placu od oko 600m2.Posleduje prostranu dnevnu sobu, trpezariju sa kuhinjom, 3 spavace sobe, jednu radnu sobu kao dodatak uz garazu, gostinjski wc, kupatilo i krovnu terasu povrsine 80m2.Idealna je za miran zivot, okruzena zelenilom i prirodom!Ulica je privatnog tipa za samo taj dio naselja koji broji svega 8 kuca!

Podgorica, Czarnogóra
