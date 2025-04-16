  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  Domek Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Domek Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
;
10
ID: 28258
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića, doma zdravlja i marketa. Mjesečna cijena zakupa iznosi 900 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

