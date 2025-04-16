  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$211,250
10
ID: 28617
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen iza zgrade.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
